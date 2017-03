Rennes : appel à témoins après la disparition inquiétante d’un étudiant

Un appel à témoins a été diffusé par la police sur Facebook après la disparition inquiétante d’un étudiant à Rennes. Ronan Le Barch, 19 ans, a été vu pour la dernière fois le 10 mars marchant devant la piscine des Gayeulles. Depuis, sa famille est sans nouvelles de lui. Selon Ouest France, il aurait quitté son logement universitaire en laissant son portable mais en emportant un sac rempli de vêtements. La chambre a été fermée à clé et le trousseau a été retrouvé sous la porte.





"Nous ne croyons pas qu’il ait commis le geste irréparable. On ne quitte pas son logement avec des affaires pour mettre fin à ses jours", a témoigné son père dans le journal local. Son compte bancaire ne fait mention d’aucun retrait. Depuis plusieurs mois, le jeune homme originaire de Baden (Morbihan) déprimait et il avait passé du temps chez ses parents. Il était ensuite retourné sur les bancs de l’université de Beaulieu où il suivait sa première année en science et physique de la matière.





Ronan Le Barch a les cheveux châtains, les yeux bleus, a une corpulence mince et mesure 1m75. Si vous avez des informations susceptibles de faire avancer les recherches, vous pouvez contacter le commissariat de police de Rennes au 02 99 65 00 22.