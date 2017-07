Rhône : une fillette avale une pile au lithium et meurt après un an de souffrances, la famille accuse l'hôpital

La petite Faustine a vécu un an de calvaire avant de décéder, "en dix secondes" dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier. Elle allait avoir trois ans. Aujourd’hui ces parents accusent l’hôpital de Bron (près de Lyon) de négligence. Leur fillette est morte après avoir ingéré une pile au lithium il y a plus d’un an. Depuis, elle a vécu un calvaire, d'opérations en opérations, avant de décéder.





Tout commence le 11 juillet 2016. Faustine est victime de difficultés respiratoires. Ses parents, inquiets, l'emmènent aux urgences, raconte à l'AFP sa maman Laetitia Aberkane, confirmant une information du quotidien Le Dauphiné Libéré.

"On a été à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, où on lui a fait subir une radio", ajoute-t-elle. "Le médecin nous a dit qu'elle avait une bronchite, que des séances de kiné suffiraient." Les parents ramènent donc leur fille chez eux, à Pont-de-Cheruy (Isère), à une trentaine de kilomètres de Lyon. Mais le 13, elle est à nouveau victime de détresse respiratoire.

Retour à l'hôpital où une interne reprend le dossier médical et demande "si Faustine n'a pas avalé quelque chose".





"Je lui ai répondu que non, qu'elle avait une bronchite comme on nous avait dit, qu'elle devait se tromper de dossier", rapporte la maman. Finalement, l'interne vérifie, effectue une nouvelle radio, et annonce aux parents que Faustine doit être opérée d'urgence: elle a avalé une pile bouton au lithium, dont le contenu a causé des dommages irréversibles à l'oesophage.

La suite, c'est un an d'hospitalisation quasiment ininterrompue, un nombre incalculable d'interventions sous anesthésie générale. Jusqu'à "cinq en dix jours" en janvier.