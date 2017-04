Ris-Orangis : le corps d’un joueur de rugby découvert près du stade

Dimanche après-midi, les joueurs de Ris-Orangis avaient remporté le match face aux rugbymen de Plaisir (Yvelines). Une soirée avait été organisée un peu plus tard au club-house attenant au stade. Lundi, c'est la police scientifique qui investissait les lieux pour y effectuer des prélèvements.





"Toutes les pistes ont été envisagées, notamment celle de l'accident, un pylône se trouvant non loin de là. Il aurait pu vouloir y grimper et tomber", explique une source à LCI. Mais ce lundi soir, la thèse criminelle semblait prendre le dessus. L’autopsie devra permettre de confirmer ou non les hypothèses de travail des enquêteurs.