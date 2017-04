Risque d’attentat : une formation prépare les salariés au pire !

Proposer de former les entreprises au risque d’attentat, oui, mais le CNFCE ne souhaitait pas s’y prendre n’importe comment. Alors, il s’est entouré d’un homme de terrain, avec de l’expérience dans la gestion des conflits. "Frédéric Gallois, un ancien commandant du GIGN, nous a aidés à élaborer les dix modules, comme celui sur la 'prévention du risque terroriste pour le personnel d'encadrement' ou celui sur le 'confinement dans les établissements scolaires'". C’est d’ailleurs le gendarme d’élite qui assure les trois quarts des formations, nous assure-t-il. Pour le reste, ce sont des anciens formateurs ayant travaillé à la BRI, au ministère de la défense ou au RAID qui prennent le relais.





En pratique, la formation s’adapte aux envies et aux besoins des clients. Le formateur peut livrer ses précieux conseils lors de conférences, devant un parterre de 500 personnes, ou bien devant de petits groupes en alternant temps de parole et petits exercices pratiques. Le tout, sur une journée ou une demi-journée et pour une somme avoisinant les 2300 euros. Le prix de la sécurité ?





La petite entreprise semble en tout cas avoir trouvé son public. "En six mois, une trentaine d’entreprises a fait appel à nos services, qu’elles soient issues du secteur privé ou du secteur public", affirme le directeur général du CNFCE. Parmi les principaux clients : la Fédération Française de Football (FFF), les universités, et même les hôpitaux. Mais "paradoxalement encore très peu d'hôtels, de restaurants ou de sociétés d'activités de loisirs ont fait appel à nous alors qu'il s'agit de cibles exposées", note Renaud Baudier. Malgré tout, il reconnaît bien volontiers qu'on n'est jamais préparé émotionnellement à une situation extrême comme un attentat.