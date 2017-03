Violente rixe dans le 19e arrondissement de Paris : un mort et deux blessés

"C'est manifestement le match retour des incidents qui ont eu lieu le week-end dernier rue Bichat dans le 10e arrondissement et rue de Meaux dans le 19e arrondissement. Le conflit éternel entre des bandes rivales de deux quartiers, la Grange-aux-Belles pour le 10e et Chaufournier pour le 19e, qui dure depuis des années. Ce soir malheureusement, il y a eu un mort", indique une source proche du dossier à LCI confirmant une information du Parisien.





Selon nos informations, vers 19h30 ce mardi, une vingtaine de personnes de "la Grange-aux-Belles" ont croisé trois hommes de "Chaufournier". "Ça a commencé à chauffer, puis les trois de Chaufournier se sont réfugiés dans un bar du 19e, Le Navigateur, 103, avenue SImon Bolivar (19e). Ils ont été poursuivis par les autres qui ont pénétré dans l'établissement. C'est là qu'une violente bagarre a éclaté", ajoute la source.





Au cours de la rixe, trois individus ont été grièvement blessés, deux à coups de couteau et le troisième à coups de barre de fer. "Les trois blessés ont été transportés à l'hôpital Lariboisière dans le 10e arrondissement. Un jeune homme âgé de 29 ans, touché de quatre coups de couteau, y est décédé. Ce monsieur né en novembre 1987 habitait le 19e arrondissement était défavorablement connu des services de police, poursuit la source. Les deux autres, dont celui blessé à coups de bar de fer qui a tenté de prendre la fuite, s'y trouvaient toujours dans la soirée. la police est sur la brèche et la situation et très tendue. Un 'comité d'accueil' rôdait autour de l'hôpital en début de soirée... ".