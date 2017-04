Rugbyman retrouvé mort à Ris-Orangis : un drame qui soulève encore beaucoup de questions

Si la piste criminelle avait été un temps envisagée, elle a depuis été battue en brèche par l’autopsie. Les traces constatées sur son corps n’ont pas été causées par une tierce personne, avait conclu mardi le médecin légiste. Minos est décédé des suites d’un "polytraumatisme", sans doute causé par une chute vertigineuse. Un plongeon de 27 mètres depuis le haut de l'antenne-relais qu’il aurait escaladée via une petite échelle, une fois passé le grillage de protection. "Au vu des constatations, on est sur un saut qui est probablement volontaire. Il n’y a aucune fracture au niveau des jambes. Les blessures situées sur le haut du corps sont celles de quelqu'un qui aurait plongé. Le corps n’ayant pas été retrouvé au pied de l’antenne mais un peu plus loin, cela laisse imaginer qu’il y a eu saut", précise une source judiciaire à LCI. "Après, est-ce qu’il s’agit d’un geste volontaire par jeu, par inconscience ou par volonté suicidaire ? Pour l’heure, nous n’en savons rien", reconnaît-on de même source.





Minos est décrit comme un garçon "équilibré" et "bien dans sa vie". Il s’était séparé de sa petite amie mais le vivait bien. Il était entouré et allait entamer une formation par alternance. "Tout roulait pour lui", confie un de ses copains. Les enquêteurs restent également sceptiques face à l’hypothèse d’un suicide : "Il y a quelque chose d’incompréhensible dans le fait de se déshabiller au préalable et d’aller escalader un pylône pour mettre fin à ses jours". Quant à celle d’un défi entre amis qui aurait mal tourné, elle n’a pu être confortée par les auditions des témoins. Reste alors l’hypothèse d’un geste fou, totalement irrationnel, après une soirée mêlant un cocktail d’alcool et de cannabis dont il n’était pas habitué. Les investigations vont se poursuivre pour tenter de comprendre. "Il y a une véritable part de mystère dans ce drame, concède une source proche de l’enquête. Nous espérons la lever. Mais peut-être que nous ne saurons jamais".