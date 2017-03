Sa famille n’a jamais arrêté les recherches : deux ans après la disparition de Lucas Tronche, l’espoir demeure

Deux ans que la famille Tronche n’a plus de nouvelles de leur fils, Lucas. Le garçon a disparu le 18 mars 2015 vers 17h. Pour ne pas oublier, et afin de relancer des recherches au point mort, sa famille, avec l’aide de l’association Retrouvons Lucas, organisait ce samedi un rassemblement à Bagnols sur Cèze (Gard). Le but : tourner des saynètes figées à l’image des différentes actions depuis ces deux années et réaliser une vidéo pour médiatiser les recherches.