Saint-Denis : une cinquantaine d'interpellations après des heurts à proximité d'un lycée

Des heurts ont éclaté à proximité du lycéen Suger de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) mardi matin, et une cinquantaine de personnes ont été interpellées et placées en garde à vue en milieu de journée. Ces derniers auraient "caillassé" les forces de l’ordre et incendié des poubelles à proximité du lycéen Suger. L’établissement a été évacué dans la matinée par le proviseur après des jets de fumigènes, annonce l’AFP, confirmant une information du Parisien.





"Vers 11H00, des fumigènes ont été lancés dans l'enceinte de l'établissement. (…) L'air est devenu irrespirable et le proviseur a décidé d'évacuer et de fermer l'établissement, qui avait déjà été perturbé la veille par des incidents", relate une source à l’agence française. Auprès du Parisien, un témoin affirme avoir vu "des jets de cocktails Molotov et des tirs de mortiers d’artifice dans les locaux", évoquant également trois départs de feu au sein du lycée.