Un quinquagénaire pris en flagrant délit d'adultère... avec une poule

"Une vision tellement choquante" que la femme, qui a depuis quitté son conjoint, "est prise de vomissement", rapporte le site Normandie actu. La famille possédait sept poules et une chèvre, qui ont été confiées depuis à une association de protection des animaux. L'avocate de la mère de famille a réclamé 1.000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal, sans entrer dans les détails, a assuré qu'il "y avait eu des constatations sur le gallinacé", et a requis à l'encontre du quinquagénaire trois mois d'emprisonnement ferme assortis d'une interdiction définitive de détenir des animaux.





La décision du tribunal doit être rendue ce mercredi 29 mars.