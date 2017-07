Un corps décomposé retrouvé dans un container fermé sur l’île de Saint-Martin

Container qui, selon les premières constatations, ne pouvait être ouvert de l'intérieur, mais n'était pas cadenassé à l'extérieur. Et avait été laissé vide sur le parking intérieur du port depuis janvier, après avoir été débarqué et vidé de son chargement sur le côté néerlandais de l'île. La section de recherches de la gendarmerie a été saisie. Et une enquête pour suspicion d'homicide a été ouverte. L'état de décomposition avancée du corps n'a pas permis son identification pour le moment.