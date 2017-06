Saint-Tropez : un jeune Britannique défiguré par une agression ultraviolente, la sécurité de la commune remise en question

Une agression de plus qui fait tâche pour la commune de Saint-Tropez et ses nombreux touristes. En août 2015, un commerçant avait lui aussi été roué de coups, dont il garde encore de lourdes séquelles. Un mois plus tard, un coiffeur s’était fait casser le nez et avait perdu connaissance suite à un épisode de violence similaire, sans que la vidéosurveillance n’aide à retrouver les agresseurs. "On voit bien que des gens mal intentionnés traînent sur place", reprend Laurent. "On a besoin d’un sentiment de sécurité, car si ça continue, il n’y aura plus aucun touriste à Saint-Tropez".