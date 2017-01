Saône-et-Loire : 4 morts et une vingtaine de blessés dans un accident de bus

Soixante-dix pompiers étaient mobilisés sur les lieux de l'accident, survenu entre Paray-le-Monial et Mâcon. Le préfet de Saône-et-Loire Gilbert Payet devait se rendre sur place. C'est l'accident de la route le plus meurtrier en France depuis celui du 29 mars 2016, dans lequel douze ressortissants portugais avaient trouvé la mort dans la collision d'un fourgon transformé en minibus et un poids-lourd sur cette même RCEA, mais dans l'Allier.





Dans un communiqué, Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, adresse ses condoléances aux familles des victimes et appelle les automobilistes "au respect absolu des règles de circulation et des consignes élémentaires de prudence".