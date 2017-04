Saône-et-Loire : six morts et un blessé grave dans un accident de la route

Le tragique accident de la route a eu lieu aux alentours de 23 heures ce samedi soir sur la route départementale 680 à Montcenis (Saône-et-Loire). Deux véhicules sont entrés en collision dans un choc frontal. Le bilan est lourd : cinq personnes, âgées de 20 à 30 ans, sont décédées sur le coup. Deux autres ont été hospitalisées.





Le premier des deux blessés graves a succombé à ses blessures vers 1 heure du matin. Le second, un jeune homme, est toujours considéré dans un état "d’urgence absolue", a précisé le sous-préfet d'Autun, Eric Boncourt. Au total, six personnes, cinq jeunes hommes et une jeune fille, ont donc perdu la vie.





Le 8 janvier dernier, le département de Saône-et-Loire avait été endeuillé par un accident de car sur la RN 79 à hauteur du viaduc de Charolles. Quatre ressortissants portugais avaient alors trouvé la mort en raison du verglas, évoqué comme cause probable de la sortie du route du car.