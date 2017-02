"Je pensais que j’allais mourir" : perdu, un adolescent parti skier a passé la nuit dehors

Matthieu ne pensait pas s'en sortir. Jeudi matin, cet adolescent de 15 ans a été retrouvé à côté d’une cabane sur la commune de Cohennoz, en Savoie, sain et sauf, sans déplorer ni gelure ni hypothermie. Parti faire du snowboard en groupe dans la station des Saisies, il a dévié de la piste et s'est perdu. "Je suis parti en hors-piste sans le faire exprès, raconte Matthieu au Dauphiné Libéré. J’ai raté quelque chose, je n’ai pas réussi à suivre et je me suis retrouvé dans une grande descente. Je n’arrivais pas à remonter pour reprendre la piste."





Malgré ses nombreuses tentatives, ce jeune originaire de Clamart ne parvient à rejoindre ses pairs. Matthieu délaisse alors son snowboard et son casque et commence à descendre. "Je suis allé tout droit, je n’ai pas cherché de chemin, poursuit-il. À un moment, il y avait plein de rochers, comme un mur, et 5 à 6 mètres à faire pour descendre. J’ai glissé, et j’ai tapé contre de gros morceaux de bois. Ca faisait mal." Poursuivant à pied, il arrive à proximité d'une cabane, vide à l'intérieur, telle "une maison de mineur".