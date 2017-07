Seine-et-Marne : elle lui annonce son intention de le quitter, il se tue volontairement en voiture avec leurs deux enfants

Une maman signale mardi soir vers 21h20 la disparition inquiétante de son mari et de ses deux enfants de 4 et 5 ans. Selon nos informations, elle vient tout juste d’annoncer à son mari son intention de se séparer et d’entamer une procédure de divorce. L'homme a aussitôt pris la fuite du domicile, leurs deux enfants sous le bras.





Les effectifs de police sont aussitôt mobilisés. A 22h30, le dénouement est sordide : la voiture familiale est retrouvée sur la D231 à hauteur de Lumigny (Seine-et-Marne). Le père vient de s’encastrer, selon les premiers éléments de l'enquête, volontairement, de plein fouet dans un poids lourd qui venait en sens inverse.





Malgré leur intervention rapide, les secours ne peuvent rien faire : le père et ses deux enfants sont décédés. Les gendarmes sont saisis de l’enquête sur l’accident.