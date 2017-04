Seine-et-Marne : un vol de capsules de café dégénère en échange de tirs avec les gendarmes

On en parle peu mais les drogues légales ont aussi leurs trafics. Depuis plus de cinq ans, les capsules de café circulent ainsi dans la clandestinité et se vendent, par cartons entier "tombés du camion" (selon l’expression consacrée), à des particuliers, à des prix défiant évidemment toute concurrence du circuit légal. Logiquement, comme pour les trafics d’un autre genre, cela peut aboutir à des affrontements avec les forces de l’ordre. La preuve avec celui que révèle l’AFP ce vendredi, ayant donné lieu à des échanges de tirs entre trois malfaiteurs et des gendarmes de Seine-et-Marne.