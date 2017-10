Seine-Maritime : des dizaines d'armes à feu retrouvées au domicile d'un sexagénaire

Découverte saisissante pour des policiers normands, dans la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon, en Seine-Maritime. Alertés par une femme à propos d'un différend familial à son domicile, dans la soirée du jeudi 5 octobre, ces derniers ont mis la main sur des dizaines d'armes à feu et 500 kilos de munition, nous raconte Paris-Normandie.





Le propriétaire des armes, un homme âgé de 61 ans, menaçait son fils de 13 ans avec "une arme de poing non létale, un pistolet d'alarme", rapporte le site d'informations régional, qui cite une source policière. C'est en interrogeant la mère lanceuse d'alerte et le fils menacé que les policiers ont appris que l'homme du foyer détenait cet arsenal, rangé "dans des armoires sécurisées et des râteliers", a expliqué le procureur de la République du Havre François Gosselin.