Seine-Saint-Denis : il manipule un fusil et tue son ami "par accident"

Et c’est là que le coup part. Le jeune âgé de 29 ans reçoit la balle en plein visage et meurt sur le coup. Le tireur présumé se rend de lui-même au commissariat de la ville, pour expliquer "qu’il vient de tuer accidentellement son colocataire avec une arme à feu alors qu'ils jouaient", précise une source proche du dossier. Face aux enquêteurs, ce dernier explique qu'il a trouvé l'arme ainsi que des cartouches dans un sac qui se trouvait dans la rue la veille.





Les policiers, qui se sont rendus aussitôt sur place, on découvert le corps de la victime ainsi que l’arme et les munitions, mais aussi une petite quantité d'héroïne et de l'alcool. Le meurtrier présumé à quant à lui été placé en garde à vue et n'a pour l'heure pas été entendu. Les deux hommes s'étaient rencontrés en prison. Une enquête a été ouverte pour meurtre par le service départemental de la police judiciaire, afin de faire la lumière sur les circonstances exactes du drame. Elle pourrait être requalifiée.