Seine-Saint-Denis : deux élèves blessés par la chute de la grille d'un collège, les profs exercent leur droit de retrait

Il ne travaille plus depuis les faits. Touché à l'épaule, Lucien "dors mal". "Je repense aux enfants crier, pleurer...", explique au Parisien ce jeune homme de 30 ans, surveillant au collège Didier-Daurat au Bourget. Il était en première ligne, jeudi, quand le portail de l'établissement a cédé pour des raisons encore inconnues. Il était 17 heures et "entre 200 et 300 élèves" sortaient des cours. "J'étais dos à la grille qui s'ouvrait. Au bout de quelques secondes, elle a stoppé net. J'ai alors senti un gros poids dans mon dos", se souvient-il.