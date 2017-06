Coups de couteau aux urgences dans un hôpital de Seine-Saint-Denis : une femme entre la vie et la mort, l'agresseur en fuite

Le drame a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, dans l'enceinte du Centre Hospitalier Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Un homme, qui a pris la fuite, est soupçonné d'avoir porté plusieurs coups de couteau à trois personnes qui patientaient aux urgences, blessant grièvement l'une d'entre elles.





La principale victime, une femme d'une quarantaine d'années, dont le pronostic vital est engagé, a eu l'artère fémorale "sectionnée", selon une source proche du dossier. Une femme et un homme ont été plus légèrement blessés, la première à la poitrine, le second à la cuisse, a précisé la source.