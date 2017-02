Bobigny : trois jeunes hommes blessés par balles, le ou les auteurs recherchés

Selon nos informations, les deux hommes âgés de 18 et 19 ans sont connus pour trafic de stupéfiants. "On ignore si la victime qui se trouve entre la vie et la mort est connue des services de police ou de justice. A cette heure, son identité n'est pas encore certaine. Quant aux deux autres, ils n'ont 'rien vu' et n'ont donné aucune information pour aider les enquêteurs", poursuit la source.





Le ou les tireurs, eux, ont pris la fuite. Ils étaient toujours recherchés samedi matin. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.