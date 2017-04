Le "bonhomme carnaval" fait 18 blessés en explosant à Villepinte : ce que l'on sait

L’explosion a été spectaculaire, le souffle inattendu. Samedi vers 17 h 30 à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, le carnaval, organisé par les enfants de la ville, touche à sa fin. Comme le veut la tradition, le fameux "bonhomme carnaval", sculpture faite de paille et de bois, est mis à l’écart, sur l’espace de Bel-Air, pour être incendié. Un peu plus loin, derrière une barrière et un périmètre de sécurité, se tient le public.





Un homme s’approche, pour mettre le feu. Et, d’un coup, le bonhomme explose, dans un bruit puissant qui a semé la panique. Au lendemain du drame, les circonstances de l’accident commencent à se dessiner. Le point.