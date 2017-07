SEPT À HUIT – Affaire Grégory : enquête sur les secrets de Murielle Bolle

Alors que la mort du petit Gregory fait la Une de tous les journaux, à l’époque, les enquêteurs découvrent que la famille est déchirée par des rivalités. Depuis plusieurs années, un ou plusieurs corbeau(x) harcèle(nt) les Villemin. Le père, désigné sous le nom de "chef" dans les appels et les lettres anonymes, est pris pour cible depuis sa nomination en tant que contremaître. Une promotion qui semble attiser les jalousies.





Deux semaines après la mort de Gregory, un suspect est identifié en la personne de Bernard Laroche, cousin de la victime et beau-frère de Murielle Bolle… qui vient de le dénoncer. Entendue par les enquêteurs, elle affirme avoir vu Bernard Laroche enlever Gregory. Et si l'homme est alors inculpé et placé en détention, le juge Lambert libère Murielle et la laisse retourner dans sa famille, sans mesures de protection particulières. Deux jours plus tard, devant le juge et les médias, elle fait volte-face, revient sur sa déclaration et innocente son beau-frère.