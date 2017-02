Sept à Huit Life : faux souvenirs induits : une thérapeute devant la justice

GOUROU - Laetitia a raconté aux gendarmes que sa mère la prostituait quand elle était enfant lors d’orgies pédophiles. Sophie, elle, a reproché à sa mère d’avoir essayé de la tuer quand elle était encore dans son ventre. Pour les enquêteurs, ces deux femmes seraient victimes de « faux souvenirs induits » : on leur aurait fait croire que la souffrance psychologique qu’elles éprouvent dans leur vie quotidienne provient d’un traumatisme dont elles ne se souviennent plus, mais qui en fait n’a jamais existé. La thérapeute mise en cause va être jugée la semaine prochaine.