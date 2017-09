Série de vols inédits dans le Bordelais : plus de 7 tonnes de raisins dérobées pendant les vendanges

"Ils ont attendu la maturité quasi parfaite. Une certitude, ils auront un bon raisin. J’espère qu’ils sauront quoi en faire !". Henri Parent garde le sens de l'humour et pourtant il n'a pas le coeur à la fête. Son domaine situé à Pomerol a été victime la semaine dernière d'un vol de raisin sur pied, une pratique plus communément observée en Champagne et en Bourgogne mais qui a gagné le Bordelais cette année, avec une ampleur inédite.





Au château Montviel, ce sont ainsi 600 à 700 kilos de raisins qui se sont volatilisés. "Evidemment, la parcelle visée, située dans un coin isolé sans route départementale à proximité, était la meilleure", se désole le vigneron dans Sud-Ouest.