"Si je l'avais reçu dans la tête, c'était fini !" : l'explosion d'un siphon à chantilly fait une nouvelle victime en Moselle

C'est un accident qui aurait facilement pu tourner au drame. Les faits se sont déroulés le 26 juin dernier dans la commune de Termery en Moselle. Alors que Heidi Dumotier préparait des pâtisseries pour l'anniversaire de sa fille, la mère de famille aurait été victime d'un accident causé par... son siphon à crème chantilly. Selon France Bleu Lorraine Nord, elle aurait été blessée à la jambe suite à l'explosion de l'appareil.





"Je préparais mon siphon, j'ai suivi les instructions, a-t-elle expliqué à la radio. Et là je secoue la bouteille et paf, elle explose. Le couvercle est parti et la bouteille s'est logée dans le plafond. Quand je vois le trou que ça a fait, un diamètre de 15 cm". Et d'assurer : "Si je l'avais reçu dans la tête, c'était fini !".