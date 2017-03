Somme : il était porté disparu, un lycéen retrouvé mort dans un étang

L'alerte de sa disparition avait été donnée à la gendarmerie en fin de journée jeudi 30 mars alors que le jeune homme, interne au lycée professionnel Jean-Charles Peltier, "ne s'était pas présenté en cours de la journée" et "n'avait pas réintégré l'internat à 17h30", a relaté le parquet. "Son corps a été retrouvé à 20h00 dans un étang, à une centaine de mètres de son lycée, avec une plaie à l'arme blanche au niveau du cou, qui semble avoir causé le décès, et une autre plus légère au niveau de l'abdomen", a ajouté cette source, précisant que, selon les premières constatations, "il n'y aurait pas de traces de lutte".