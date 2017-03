Sonchamp (Yvelines) : une pharmacienne escroque 370.000 euros à un couple de retraités

Durant plusieurs mois lors de l'année 2016, une pharmacienne aurait détourné près de 370.000 euros à un couple de retraités, âgés de 93 et 95 ans. Selon Le Parisien, la suspecte et son fils ont été interpellés à Sonchamp, dans les Yvelines, et placés en garde à vue ce mardi dans les locaux de la brigade de recherches de Rambouillet, avant d’être déférés mercredi au parquet de Versailles, pour abus de faiblesse et recel de vol.





Toujours selon le quotidien francilien, Tracfin, l’organisme du ministère des Finances chargé de surveiller les mouvements de fonds suspects, aurait décidé d’agir au mois d’août dernier. La raison ? Des chèques encaissés et des retraits suspects réalisés sur les comptes de deux nonagénaires. Dans la foulée, le parquet de Versailles placent l’affaire entre les mains des gendarmes de la brigade de recherches de Rambouillet. Lors des investigations, les militaires découvrent que la pharmacienne avait obtenu une procuration de la part du couple, placé en maison de retraite.