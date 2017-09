Soupçons de viol au Quai des Orfèvres : deux policiers du 36 renvoyés devant les assises

C'est un véritable soulagement pour la victime. La cour d'appel de Paris a ordonné ce jeudi le renvoi devant la cour d'assises des deux policiers mis en examen dans l'enquête sur le viol présumé d'une touriste canadienne dans les locaux du 36, quai des Orfèvres à Paris en 2014, ont fait savoir leurs avocats.





En juillet 2016, les juges d'instruction avaient prononcé un non-lieu, mais le parquet de Paris et la jeune femme avaient fait appel. La chambre de l'instruction a ordonné que les fonctionnaires de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), âgés de 39 et 48 ans, soient jugés pour "viols en réunion", ont précisé les avocats.





"Cette décision redonne sa dignité à ma cliente, traînée dans la boue pendant l'instruction : la justice reconnaît enfin que cette femme étrangère en situation de vulnérabilité a été abusée sexuellement", a déclaré Me Sophie Obadia.