Stade Français : plaintes pour agression sexuelle et violences volontaires contre deux joueurs, le club appelle à "la prudence"

Vers 2h50, Lyes, 23 ans, Camille, 23 ans et Jessica, 35 ans et mère de quatre enfants, se trouvent à la sortie d’un bar en train de fumer une cigarette. À ce moment-là, il voit sortir d’une boîte de nuit trois hommes saouls. Sans raison apparente, ils se dirigent vers le groupe d’amis. "D’un coup, un des hommes a baissé son pantalon et a plaqué Jessica contre un mur tout en lui attrapant les seins", raconte Lyes à LCI. Le jeune homme tente de s’interposer pour protéger son amie mais rien n’y fait. L’homme se retourne et assène un violent coup de poing sur le côté droit du visage de Lyes.





Après l’agression, les trois hommes se dirigent vers un taxi garé à proximité. Lyes et son amie Camille tentent de dissuader le chauffeur de prendre les trois hommes. "Je pense qu’il a eu peur de se les mettre à dos vu leur gabarit", nous raconte Lyes. Dès lors, le jeune homme se place devant le taxi pour l’empêcher de partir pendant que Camille tente de prendre en photo la plaque d’immatriculation. "Un des trois hommes est sorti de la voiture et a frappé au visage et au cou Camille, puis il m'a frappé derrière l’oreille", nous dit-il.