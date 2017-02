Strasbourg : un bébé et sa mère sauvés de la noyade par des joggeurs

Il s'en est fallu de peu. À 12h30, ce dimanche, à Strasbourg, une mère de famille qui promenait son bébé d'un an dans une poussette sur le quai des Belges est tombée à l'eau après s'être approchée d'un ponton. Ils ont été sauvés de la noyade par trois personnes.





Les Dernières Nouvelles d'Alsace racontent que la mère " manquant de se noyer tout comme le bébé" a essayé "dans un ultime effort de maintenir hors de l’eau sa tête et la poussette avec l’enfant attaché à son bord". Son autre enfant, qui n'est pas tombé à l'eau, a essayé de donner l'alerte.





C'est un joggeur, témoin de la scène, qui s'est jeté à l'eau et a maintenu la femme et son enfant à la surface. Un second joggeur et une troisième personne ont également sauté pour les aider et ramener la mère et son bébé sur la rive. Les secours les ont ensuite pris en charge tous les deux.