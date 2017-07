Suicide d'un élève de Saint-Cyr : la famille porte plainte contre l'armée

La famille de Michaël Lavocat n'a jamais cru à la thèse du suicide. Un an et demi après le drame de l'école Saint-Cyr, l'affaire ressurgit. Selon des informations du Parisien, la mère d'un sous-lieutenant décédé a porté plainte pour "entrave à la saisine de la justice". Son fils avait été retrouvé mort en février 2016 dans les toilettes du camp militaire de la Courtine (Creuse). Assis sur les toilettes, il était décédé d'une balle tirée par le Famas qu'il tenait entre ses jambes et contre son front.





Les conclusions tirées dans le rapport de l'enquête sur le décès de cet élève de 22 ans faisaient état d'un simple suicide. "C’est un suicide, cela ne fait aucun doute", nous indiquait à l'époque le procureur de la République de Guéret, Sébastien Farges. Mais aujourd'hui, huit fonctionnaires, parmi lesquels deux colonels et un capitaine, sont visés par la plainte de la famille.