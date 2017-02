Suicide d'un infirmier à l'hôpital Pompidou : ce que l'on sait du drame

L’enquête se poursuit après le suicide par défenestration d’un infirmier dans la nuit de dimanche à lundi à l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris. "Cet infirmier travaillait habituellement en équipe de suppléance de nuit", avait indiqué lundi l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) dans son communiqué, précisant qu'"il n’était pas de service cette nuit-là" et que sa compagne avait "été reçue dans la nuit".





Si les conclusions de l’enquête ne sont pas encore connues, le geste dramatique de cet infirmier pourrait être lié à un problème d’ordre personnel, a expliqué une source policière à l’AFP. Apollinaire Bonnereau, représentant de SUD à l'HEGP, avait déclaré lundi qu'"aucun élément" ne permettait pour l'heure de dire" si des raisons professionnelles ou personnelles sont en cause", après avoir discuté avec les collègues du défunt. "Il n’y avait eu aucun signe avant-coureur, aucune alerte particulière concernant l’agent ou l’équipe à laquelle il appartenait", avait de son côté rapporté l'AP-HP à l'issue d'un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) extraordinaire de l'HEGP organisé lundi, en présence du Directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch. Le principe d'une enquête a été acté, les membres du CHSCT local ayant "demandé un délai pour décider" si elle serait conduite localement ou déléguée, et selon "quel calendrier", a ajouté l'AP-HP.