Tags antisémites et anti-roms à Montreuil : le quadragénaire devant le tribunal de Bobigny ce mercredi

Dimanche, des inscriptions dirigées contre les Juifs et les Roms, et accompagnées de croix gammées et d'étoiles de David, avaient été découvertes sur le portail et la boîte aux lettres de l'école maternelle Anne FranK.





La police était remonté jusqu'à ce suspect après avoir fait le rapprochement avec des graffitis apparus antérieurement sur les murs de la ville et pour lesquels cet homme, présenté comme un déséquilibré, a été condamné à deux reprises, la dernière fois en 2015. L'homme a également été confondu par sa graphie.





Par ailleurs, selon nos informations, un témoin a indiqué aux enquêteurs avoir vu le quadragénaire près de l'établissement scolaire dans la nuit de samedi à dimanche vers 1 heure du matin. Le suspect, lui, a nié les faits qui lui sont reprochés pendant toute sa garde à vue affirmant avoir passé la nuit au domicile de sa mère, où il vit. Dans le même temps, il n'a cessé devant les enquêteurs de parler des "juifs" et des "roms", évoquant notamment des complots.