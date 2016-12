Tags antisémites et anti-roms sur une école de Montreuil : le tribunal ordonne une expertise psychiatrique du suspect

Il a nié les faits pendant toute sa garde à vue et ne répondra pas ce mercredi aux questions des juges. L'homme âgé de 44 ans, soupçonné d'être l'auteur des graffitis antisémites et anti-roms sur la façade de l'école Anne Frank à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et qui devait être jugé en comparution immédiate devant la 17e chambre ce mercredi, est reparti libre du tribunal de Bobigny.





Le tribunal a en effet ordonné une expertise psychiatrique du suspect, placé sous contrôle judiciaire jusqu'à la prochaine audience. Si sa responsabilité pénale peut-être engagée, le quadragénaire devrait être jugée le 21 avril 2017, date à laquelle la comparution a été renvoyée.