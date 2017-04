Montauban : ils lacèrent leur victime au cutter pour lui soutirer 520 euros

FAIT DIVERS – Séquestré dans une cave de la cité de Chambord et torturé à coups de cutter en février dernier, un Montalbanais d’une quarante d’années est toujours hospitalisé. Ses agresseurs, âgés de 16 à 24 ans, ont été mis en examen et écroués ce vendredi pour extorsion, acte de torture et de barbarie.