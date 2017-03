EXCLUSIF - Hervé Pizzinat, le proviseur du lycée de Grasse : "Je ne suis pas un héros"

C'est un héros ordinaire. Hervé Pizzinat, le proviseur du lycée Tocqueville de Grasse, est revenu en exclusivité pour nous sur la fusillade qui a eu lieu en milieu de journée ce jeudi 16 mars dans l'établissement. Prévenu de la présence d'un élève armé au sein du lycée, Hervé Pizzinat n'a pas hésité à aller au devant de cet individu fasciné par le satanisme. Avec un sang-froid déconcertant. Son intervention a empêché le pire.





"Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé hier car c'est inexplicable, explique le chef de l'établissement. On me signale un élève armé dans l'établissement, donc je fonce, je le trouve dans l'escalier central. Je lui demande ce qu'il va faire et il me dit : 'Je ne veux pas vous tuer vous mais je vais tuer d'autres personnes'".