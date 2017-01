Tempête : 221 interventions des sapeurs-pompiers de Paris la nuit dernière

Météo France avait annoncé dès la mi-journée un passage en carte vigilance Orange sur toute l’Ile-de-France à compter du jeudi 12 janvier à 20 heures et jusqu’au vendredi 13 janvier à 2 heures. La nuit dernière, en plus de la pluie, des rafales de vents violents comprises entre 100 et 120 km/h ont été constatées sur la région engendrant de nombreux dégâts dans plusieurs villes.





Joint la LCI ce vendredi, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) annonce avoir réalisé au total 221 interventions dans la capitale et dans les départements des Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne entre 20 heures et 6 heures du matin, avec un pic enregistré entre 20 heures et 21h30. "Nous n’avons heureusement pas de blessés graves à déplorer. Il y a eu cinq blessés légers, deux à Paris, deux dans le 92 et un dans le 93. Il s'agit principalement des personnes âgées qui ont chuté suite aux bourrasques", indique le lieutenant-colonel Destable.