Mélenchon et Castaner visés par un projet d'attentat : 10 militants d'extrême droite interpellés

Les premières interpellations se sont déroulées à l'aube. Dix personnes de 17 à 25 ans, gravitant dans la mouvance d'ultra droite, ont été arrêtées mardi dans une enquête portant sur un projet d'attentat visant notamment des hommes politiques et des mosquées, dont l'initiateur présumé a été arrêté en juin.





Ces personnes, neuf hommes et une femme, sont actuellement en garde à vue pour "association de malfaiteurs terroriste". Six d'entre eux sont entendus à Marseille et les quatre autres à Levallois. Selon nos informations, les hommes se sont dits "patriotes" et "nationalistes" lors de leurs auditions, mais ont formellement démenti faire partie de l'ultra-droite.





Ces personnes "étaient en lien" avec Logan Alexandre Nisin, un ancien militant de l'Action Française Provence, organisation qui avait multiplié les provocations musclées autour de Marseille et d'Aix-en-Provence avant l'été, a précisé une source proche de l'enquête.