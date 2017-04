"Terror on the Champs-Elysées" : le monde entier à nouveau saisi d'effroi après l'attentat à Paris

REVUE DE PRESSE - Les journaux, français mais aussi étrangers, consacrent vendredi leur Une à l'attentat commis jeudi soir sur les Champs-Elysées et déplorent un acte de barbarie qui frappe de nouveau la capitale en plein cœur. Partout, les mêmes images des Champs-Elysées illuminés par les gyrophares bleus des voitures de police illustrent les premières pages.

Paris est à nouveau frappé. Et l'effroi est une nouvelle fois en une de la presse du monde entier. La plupart des quotidiens consacrent vendredi leur première page à l'attentat commis jeudi soir sur les Champs-Elysées. En France biensûr : "Le terrorisme frappe à nouveau en plein Paris", titre en Une Le Figaro. "Un lourd tribut payé par les forces de sécurité depuis 2012", titre aussi le quotidien en pages intérieures. "Attaque sur les Champs-Elysées", titre en Une Le Parisien qui souligne également que la police est encore "frappée". "Fusillade aux Champs-Elysées", écrit Libération. "Fusillade meurtrière sur les Champs", titre Sud-Ouest. La Voix du Nord titre "Attentat sur les Champs-Elysées" et Ouest-France "Champs-Elysées: fusillade mortelle".

A trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, "la mort d'un policier à la suite d'une fusillade sur les Champs-Élysées a subitement confronté le discours des candidats à la réalité du terrorisme qui menace la France et l'Europe", constate Jean-Louis Hervois, de la Charente Libre.

"Les policiers sont des cibles. Comme les militaires. Comme les curés. Comme les juifs. Comme les dessinateurs, les journalistes (..) les enfants sur la promenade des Anglais, les femmes aux terrasses et les jeunes aux concerts", énumère Jean-Marie Montalie dans Le Parisien. Et de prévenir qu'"en réalité la menace est permanente, universelle" puis d'asséner: "Ces gens ne sont rien d'autre que des tueurs."

"Terror attack in Paris", "Terror on the Champs-Elysées"