Toulouse : appel à témoins pour retrouver une jeune fille disparue depuis le 12 janvier

La police de l'Hérault a lancé ce vendredi un appel à témoins pour retrouver Tifaine Guillossou, une jeune fille de 18 ans portée disparue depuis le 12 janvier dernier. Tifaine a été vue pour la dernière fois à Toulouse où elle aurait "peut-être pris le train pour rejoindre la ville de Sète", selon le communiqué des forces de l'ordre.





De corpulence assez forte, elle a les cheveux châtain foncé, longs et raides, les yeux bleus et mesure 1,65m. Lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois, elle portait un blouson de cuir noir, un gilet blanc à capuche, un jean et des bottines marrons.





Toute personne pouvant détenir des informations sur la jeune femme peut contacter la brigade de protection de la famille du commissariat de police de Sète au 04.67.46.80.22 ou la police au 17.