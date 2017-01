Toulouse : le corps ensanglanté découvert dans un bois est celui d’un Anglais

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte samedi par le parquet de Toulouse après la découverte d’un corps sans vie dans le bois de Limayrac. "Aucune piste n’est exclue, pas même celle du suicide", précisait toutefois lundi soir auprès de LCI une source proche du dossier.





Si les causes et les circonstances de la mort restent pour l’instant floues, les enquêteurs de la police judiciaire ont d’ores et déjà pu identifier la victime retrouvée par des joggeurs vers 13h30, ensanglantée et partiellement recouverte par un sac de couchage. "Il s’agit d’un Anglais âgé d’une cinquantaine d’années. Ce monsieur vivait depuis plusieurs années à Toulouse, dans le quartier du bois où il a été retrouvé", poursuit la source.