Toulouse : pour la deuxième fois en une semaine, un vol EasyJet détourné en raison de fortes rafales de vent

Nouvelles perturbations pour un vol EasyJet. Un avion de la compagnie low-cost, en provenance de Paris et à destination de Toulouse-Blagnac, a été dérouté ce dimanche à cause de fortes rafales de vent. L'Airbus A.320, qui a décollé à 11h10 et devait atterrir à Toulouse-Blagnac à 12h25, a été dérouté vers Montpellier.





Les 180 passagers ont été acheminés vers la ville dans l'après-midi en car, après avoir reçu des sandwiches et boissons à Montpellier, a indiqué la compagnie. En parallèle, un vol Air France, toujours en provenance de Paris et à destination de Toulouse, a également été détourné ce dimanche vers Bordeaux, pours les mêmes raisons météorologiques.