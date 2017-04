Toulouse : un enfant de 17 mois fait une chute mortelle du premier étage d'un immeuble

Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du décès. Une autopsie du corps a été pratiquée. Selon La Dépêche du Midi, qui a révélé l’affaire, les faits se seraient déroulés à l’heure de la sieste. Le petit garçon se serait levé de son lit et se serait dirigé vers le balcon en passant pas une petite ouverture d’une porte-fenêtre. Il se serait alors appuyé sur un objet et aurait basculé dans le vide. Sa mère se serait trouvée dans une autre pièce au moment de l'accident.





La chute d’un mètre a causé des blessures à la tête de l’enfant qui lui ont été fatales.