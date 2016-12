Tourcoing : une caissière d'Auchan fait une fausse couche sur son lieu de travail et accuse son employeur

"(...) En effet, en me levant de mon siège, je me suis aperçue qu’il était ensanglanté, ainsi que mon pantalon. J’ai immédiatement demandé aux clients de se diriger vers d’autres caisses", raconte la jeune femme. Son responsable lui dit alors que ce n'est pas l'heure de fermer la caisse. "Je lui ai fait part de mon malaise. Il me demanda de rester assise. J’étais en pleurs, et complètement désespérée", poursuit-elle. Ce sont les pompiers, venus la prendre en charge, qui lui disent de se rendre aux toilettes et et lui annoncent qu'elle vient de perdre son bébé : "un pompier alla chercher le fœtus dans la cuvette et m’annonça la perte de mon bébé", décrit la caissière.





Selon la CGT, après une nuit à l'hôpital, la jeune femme a dû fournir un justificatif pour expliquer les raisons de son départ avant l’heure de fin de sa vacation. Sa supérieure lui aurait demandé si elle pouvait revenir travailler le lendemain. Choquant pour la jeune femme, qui aurait reçu un avertissement pour absence injustifiée. "On m’a fait remarquer que j’étais partie avant l’heure et on m’a demandé si j’allais venir le lendemain : j’ai été meurtrie par cette absence manifeste d’empathie et de compassion", raconte-t-elle. D'après Me Ioannis Kappopoulos, l'avocat de la CGT, "une plainte devrait être déposée dans les jours à venir" par la caissière.