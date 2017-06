Touriste abattu jeudi à Feliceto en Haute-Corse : le tireur présumé a été interpellé dans la nuit

Une sorte de couvre-feu avait été mis en place dans le village. "Nous avons recommandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux. Les gendarmes recherchent le tireur. Il s'agit d'un habitant du village, âgé de 41 ans. Ses parents vivent aussi ici. Il a pris la fuite avec son fusil de chasse. On ne sait pas ce qu'il peut faire", précisait jeudi midi Gérard Francisci, maire de Felicetu, à LCI.





L'édile nous indiquait par ailleurs que vers 8h45, le suspect aurait, selon le témoignage de l'épouse de la victime, "surgi de derrière une voiture" et "aurait plus ou moins empêché le véhicule immatriculé 59 de passer". Le drame a eu lieu sur une route, à hauteur du bar-tabac Rigo. "Il a ensuite tiré, faisant feu en direction du conducteur, mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être sans raison. Ce jeune homme est suivi. Il a un traitement médical. Il est soigné pour dépression", avait ajouté le maire.