Touriste tué en Corse : le suspect est "instable" et a déjà été condamné

Selon une source proche du dossier, David S., "fait trois maisons du village et une auberge" dans la journée. "Il est d’abord allé chez un couple d’amis. Il a demandé à boire un café. Puis il aurait laissé son fusil calibre 12 chez ce couple, puis serait reparti en disant : ‘J’ai fait une connerie’, précise la source ce vendredi à LCI. Un peu plus tard, il est allé dans une autre maison. C’est une jeune fille qui était en vacances chez ses parents qui lui a ouvert. Il est rentré, il a demandé un verre d’eau, il a passé un coup de fil et il est reparti. Il s’est ensuite rendu à l’auberge U Vechju Mulinu. Mais quand les gendarmes sont intervenus, il n’était plus là…".





Bien plus tard, peu après minuit, David S. a été interpellé chez une connaissance, tout près de l’endroit, où, quelques heures plus tôt, il avait tué le touriste. "David S. est berger de profession, il connait bien la plaine. Il a pu se cacher un temps dehors, quand il n’était pas chez des gens. C’est sur la base d’un renseignement qu’il a été localisé", ajoute une autre source.