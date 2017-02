Les présumés preneurs d'otage voulaient réunir un "butin halal" pour financer des attentats

Outre l'accusation d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes, ils devront répondre d'un crime commis presque sous les yeux de la police.





Fin mars 2013, Sylla, parfois accompagné d'un acolyte, multiplie les repérages à Pontcarré et Roissy-en-Brie, en région parisienne. Les écoutes parlent de "butin de guerre", de passer "à l'action", les mots de "séquestration" ou "otage" sont prononcés. Face à l'imminence d'une action, une filature est mise en place.





Mais le 3 avril, peu après 06H35, les policiers perdent la trace de Sylla et de Roubertie alors qu'ils viennent de quitter une salle de prière. Vers 8H30, deux hommes, visages dissimulés, armés de couteaux et d'un taser, prennent en otages Claire Penhouet, enceinte de sept mois, et son fils à leur domicile de Roissy-en-Brie, pour forcer le mari, guichetier à la Poste, à remettre l'argent de son agence de Pontcarré.





L'un des hommes, identifié par les enquêteurs comme étant Roubertie, garde la famille en otage, pendant que l'autre, identifié comme étant Sylla, se rend à la Poste de Pontcarré avec Jacques Penhouet, qui lui remettra quelque 2.000 euros en liquide. Les otages seront libérés vers 09H10, sans blessure physique mais très choqués.