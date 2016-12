Triple homicide dans la Drôme : de Marseille à Avignon, l’itinéraire du meurtrier présumé au fil des heures

FAIT DIVERS – Le procureur de la République de Valence Alex Perrin a détaillé ce mardi le parcours de Fissenou S. entre le 25 et le 26 décembre. Âgé de 23 ans, le jeune homme est soupçonné d’avoir tué trois personnes dans la Drôme et d'en avoir agressé plusieurs autres dans ce même département, ainsi que dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.