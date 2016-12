Triple homicide dans la Drôme : placé en garde à vue avant d'être interné d'office, le suspect est resté "mutique"

Dans la soirée de lundi, le préfet de la Drôme a pris un arrêté de placement en hospitalisation d’office. "La mesure de garde à vue a été levée à 21 h 30. Fissenou S. est maintenant pris en charge dans un cadre coercitif, administratif et sanitaire. Tout le monde étant conscient aujourd’hui de la dangerosité de cet individu, une garde renforcée assurée par les services de gendarmerie a été mise en place", a détaillé le procureur.





"L’information judiciaire qui sera vraisemblablement ouverte d’ici la fin de semaine va nous interroger sur son niveau de responsabilité pénale. C’est un élément important, a poursuivi Alex Perrin, indiquant que le mis en cause présentait des "troubles du comportement important". Deux experts psychiatres seront d’ailleurs désignés "dès aujourd’hui" pour l'examiner et tenter de répondre à cette question relative à son niveau de responsabilité pénale.





Déjà connu des services de police, de justice et de gendarmerie, Fissenou S. a été condamné "à quatre reprises par les tribunaux correctionnels de Beauvais et de Paris, à chaque fois pour des affaires de stupéfiants : usage, détention, et petits trafics" a fait savoir le procureur. "Il avait fait l’objet de condamnations fermes et dans ce cadre-là il avait été incarcéré jusqu’au 1er septembre 2016 à la maison d’arrêt de Fresnes " a ajouté Alex Perrin. A-t-il été suivi par un médecin après sa remise en liberté ? Qu’a-t-il fait depuis ? Les enquêteurs devront le déterminer.